Константинов: Крым потребует от Киева возместить ущерб за теракт на мосту

Крым предъявит Украине требование возместить ущерб, нанесенный региону в результате теракта на Крымском мосту Фото: Ирина ГЕРЦ

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что Крым обязательно предъявит Украине требование возместить ущерб, нанесенный региону в результате теракта на Крымском мосту.

– Обязательно будет (предъявлен). Есть и экономический ущерб. Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесён немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включен в сумму нашего иска Украине, – передает его слова РИА Новости.

Ранее крымские власти заявляли о намерении привлечь Украину к ответственности за все пять блокад полуострова: водную, энергетическую, продовольственную, транспортную и банковскую.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт – был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. 5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части. В настоящее время продолжается ремонт левой части, 10 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении надвижки первого пролета. Основные работы планируют завершить в марте 2023 года.

Сейчас по мосту могут проезжать лишь легковые автомобили и автобусы. Грузовики, в том числе малотоннажные, идут через Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору через новые российские регионы.

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