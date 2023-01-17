Где в Крыму искупаться в Крещение: полный список мест

Крещенские купания в Крыму в 2023 году пройдут не во всех населенных пунктах Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже на этой неделе, 19 января, наступит традиционный православный праздник Крещение. Наряду с Пасхой день крещения Иисуса Христа в реке Иордан свято чтят в церковном календаре. Накануне праздника в водоемах делают проруби, чтобы любой желающий мог окунуться в воду.

Климат в Крыму не такой суровый, поэтому здесь верующие могут купаться в море и крупных водоемах. Безопасность крещенских омовений обеспечивают спасатели, сотрудники полиции и Минздрава Крыма, а также органы власти и добровольцы.

В 2023 году в Крыму организовано 29 мест для крещенских купаний. «Комсомолка» публикует полный список.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

В Симферопольском районе в 2023 году обряд омовения можно будет совершить в двух водоемах. Непосредственно в крымской столице мест для купания организовано не было. Это же касается и Николаевки. Однако в этом году православные симферопольцы могут отправиться в поселок городского типа Гвардейское. В естественном водоеме на улице Карла Маркса крещенские обряды будут организованы 19 января с 8:00 до 14:00.

Окунуться можно и в селе Белоглинка. С 10:00 до 12:00 в естественном водоеме будут организованы крещенские купания.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

В Бахчисарайском районе к православному празднику подготовили два водоема. Начиная с полудня окунуться можно в водоема села Скалистое.

Также с 12:00 организованные крещенские купания пройдут на пляже пансионата «Лесник» в селе Песчаное.

Во время проведения массовых крещенских купаний подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым и ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» будут осуществлять дежурство для обеспечения безопасности всех, кто будет принимать участие в православном обряде, - подчеркнули в пресс-службе МЧС Крыма.

БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН

Православные верующие Белогорского района для безопасных купаний могут отправиться в «Свято-Троицке Параскевиевский монастырь» в селе Учебное. Здесь крещенские омовения будут продолжаться два дня. 18 и 19 января купания организованы с 22:00 до 3:00.

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА

Самые масштабные крещенские купания организованы на Южном Берегу Крыма. Так, в Ялте можно будет окунуться с 12:00 до 16:00 19 января в районе часовни на набережной имени Ленина.

В Алупке - на детском пляже Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника с 12:00 до 16:00. В это же время в Гурзуфе купания организованы на пляже Гурзуфский-7 на набережной имени Пушкина.

С 12:00 до 16:00 совершить обряд омовения можно в Симеизе (на пляже «Башмак») и в Гаспре (пляж «Рубикон»).

Больше всего мест для купания в Алуштинском городском округе. Непосредственно в Алуште купания пройдут с 11;30 до 14:00 на городском пляже, а также на пляже «Черновские камни» в Профессорском уголке - с 22:00 18 января и до полуночи. На пляже в селе Приветное - с 12:00 до 14:00. На территории Косьмо-Дамиановского монастыря купания пройдут 19 января с 09:00 до 12:00. Кроме того, окунуться можно в пгт Партенит - с 22:00 18 января до полуночи 19 января.

ЕВПАТОРИЯ

Православные жители Евпатории могут совершить обряд омовения 19 января с 12:00 до 14:00 на территории пляжа «Оазис». Адрес: Симферопольская, 99-Б.

СУДАК

Омовения пройдут с 12:00 до 14:00 на городском пляже. Кроме того, крещенские купания организованы в селе Прибрежное - с 10:00 до 12:00 на территории Поселкового пляжа.

САКСКИЙ РАЙОН

В Саках купания организованы на пляже санатория «Полтава-Крым» с 12:00 до 14:00. Адрес: Морская, 8.

В Новофедоровке с 11;00 до 13:00 окунуться можно на территории пляжа «Палуба».

ФЕОДОСИЯ

Все крещенские купания в городском округе Феодосия состоятся в одно время - с 12:00 до 14:00 19 января. В Феодосии они пройдут с 12:00 до 14:00 между второй и третьей бунами пляжа «Рилка». В селе Береговое - на территории пляжа «Бора-Бора». В Коктебеле - в кафе «Камелот» на улице Набережная. В Орджоникидзе - на набережной в районе причала №214А.

КЕРЧЬ

Обряд омовения в Керчи пройдет на территории городской набережной с 11:00 до 13:00. Адрес: Адмиралтейский проезд, 15.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Крещенские купания в Ленинском районе состоятся в селе Челядиново и городе Щелкино.

В Челядиново православные верующие могут совершить обряд омовения в районе озера Тобечик с 12:00 до 14:00 19 января. В Щелкино купания пройдут ночью - с 23:30 18 января до 1:30 19 января.

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН

На побережье озера Сиваш будут организованы крещенские купания для жителей Нижнегорского района. 19 января с 11:00 до 13:00 обряд омовения состоится в купели Святого Луки Крымского.

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