В центре Симферополя самосвал рухнул в траншею: водитель чудом не пострадал

Из-за обвалившегося грунта машина покатилась вниз. Фото: скриншот из видео

В Симферополе ремонт дороги едва не обернулся трагедией. Во время проведения работ на улице Караимской в центре города самосвал рухнул в траншею. Шокирующее видео очевидцы разместили в Tg-канале паблика AMS Simferopol.

По словам одного из очевидцев, упавшая спецтехника была задействована в капремонте одной из центральных улиц города. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал - водитель чудом успел выйти из машины до ее падения.

В пресс-службе МВД Крыма «Комсомолке» сообщили, что причиной инцидента стало обрушение на ремонтируемом участке улицы. Грунт не выдержал веса машины и она скатилась вниз.

- Водитель был на территории проведения работ, вышел из машины, после чего из-за обвала грунта она перевернулась. В машине никого не было, пострадавших нет, - подчеркнула начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы МВД по республике Крым Наталья Кашкарова.

Стоит отметить, что с лета 2022 года на улице Караимской проходит масштабный ремонт. Улица закрыта для движения транспорта, а работы ведутся в круглосуточном режиме. Согласно контракту, сдан объект должен быть к концу этого года, но глава Крыма Сергей Аксенов практически сразу попросил закончить ремонт быстрее намеченных сроков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт улицы Караимская в Симферополе будут вести круглосуточно

Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов (подробнее)