«Они могли остаться на улице»: крымчанин приютил 11 собак мобилизованных резервистов

У каждой собаки в приюте есть своя история Фото: Александра Тимощенко

В симферопольском приюте «Лабрадом» за последнюю неделю появилось 11 новых питомцев. Причиной тому стала частичная мобилизация, которая застала многих крымчан врасплох. У многих мобилизованных граждан остались домашние питомцы, которые в отсутствие своих хозяев, по сути, становятся бездомными. Но от одиночества хвостатых решил спасти волонтер Дмитрий Фролов - хозяин собачьего приюта.

Фото: Дмитрий Фролов:ВК

ПО 100 ЗВОНКОВ В ДЕНЬ

- Я не мог пройти мимо. ведь они могли остаться на улице. В первый день частичной мобилизации мой телефон разрывался от звонков и просьб принять своих любимцев. Тогда мы получали по сто, а то и больше звонков, поэтому сразу начали обустраивать все вольеры и более компактно размещать наших пушистых. Сейчас у нас на передержке находится 11 собак от резервистов, но просьбы принять еще несколько не утихают, - рассказывает КП-Крым Дмитрий.

Лечение и еду собакам обеспечивает сам Дмитрий Фото: Александра Тимощенко

ОСЕНЬ – СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИЮТОВ

Хоть осенью ситуация в приютах усложняется, так как после летнего дачного сезона на улицах появляется много бездомных животных. Хозяева уезжают из деревней и оставляют хвостатых на самообслуживание, поэтому зооволонтеры забирают питомцев к себе. Кормят, лечат и заботятся. Работы и так много, еще и мест для новых питомцев почти нет, но пройти мимо ситуации все равно не смогли.

МНОГО ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

Большая часть новых псов - охотничьей породы. Их владельцев призывают в первую очередь, потому что подходят и по состоянию здоровья, и по рангу.

Большинство новых собак в приюте - охотничьей породы. Фото предоставлено Дмитрием Фроловым

- Я охотник, и у меня много знакомых военных, которых начали призывать в первый же день объявления о частичной мобилизации. Одному пришла повестка, потом второму, третьему… А собак девать некуда, - рассказывает владелец «Лабрадома». – У многих их знакомых или друзей попросту аллергия на животных или нет места в квартире для какой-нибудь овчарки или лабрадора, поэтому они сразу начали обращаться ко мне.

Так, Дмитрий со своей помощницей решил запустить в приюте программу под названием «Резервист».

- Если вас призывают в действующую армию, Вам негде оставить свою собаку, мы примем ее бесплатно на передержку. Под полную мою личную ответственность. Еда, медуход, теплые зимние вольеры. Таких уже не один и не двое. Не оставляйте серьезных собак престарелым родителям или детям, они все равно сбегут, - написал он на своей странице в соцсетях в начале призыва.

ПРИНИМАЮТ БЕСПЛАТНО

Всех животных «Лабрадом» принимает абсолютно бесплатно. Еду, лечение и все, что нужно для счастья и здоровья пушистиков, волонтер обеспечивает самостоятельно, иногда помогают неравнодушные.

Сейчас в "Лабрадоме" живет 63 песеля Фото: Александра Тимощенко

- Сейчас еще вместе с собакой, которую нам отдают на передержку, хозяева могут сразу давать и деньги на ее содержание или несколько килограммов корма. Это спасает, потому что всего в приюте 63 собачки, и все они хотят кушать, - говорит волонтер.

Фото: Дмитрий Фролов:ВК

Хоть ласковые питомцы и неохотно расстаются со своими хозяевами, многие грустят и на несколько дней отказываются есть, но атмосфера в «Лабрадоме» помогает поднять дух хвостатым. К тому же, вскоре они смогут вновь встретиться со своими владельцами.

Напомним, во время начала специальной военной операции на Украине Дмитрий и его помощница Кристина прямо из-под обстрелов вывозили животных из Донецка. Для них во дворе владельцы приюта обустроили отдельный вольер.

Также во время пандемии коронавируса держали собак, чьи хозяева попали в больницу. Для них в «Лабрадоме» были созданы все условия. Позже некоторых пушистиков забрали обратно.

Заметим, недавно первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что региональные власти должны обеспечить достойные условия жизни домашним животным, которые остаются одни после отъезда хозяина добровольцем или по мобилизации. Приютам могут быть выделены дополнительные средства для передержки животных.

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