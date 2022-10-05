В Крыму 8-летний мальчик попал с травмами в больницу после драки в оздоровительном лагере

Мальчик что-то не поделил со сверстниками, в результате чего произошла драка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымская прокуратура начала проверку после травмирования 8-летнего мальчика в ходе драки в оздоровительном лагере. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Родители записали свое чадо в одно из учреждений Бахчисарайского района в надеже, что тот за время пребывания в нем наберется сил и окрепнет, однако вышло совсем наоборот: мальчик повздорил со сверстниками и ввязался в драку, после которой с травмами попал в больницу. Сотрудники прокуратуры начали проверку после публикаций информации о произошедшем в соцсетях.

- По предварительным данным, 26 августа 2022 года в одном из оздоровительных лагерей Бахчисарайского района произошел конфликт между несовершеннолетними отдыхающими, в результате которого 8-летнему мальчику были причинены телесные повреждения. В дальнейшем ребенок был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Качество воспитательно-педагогической работы и безопасность условий пребывания детей в данном лагере теперь проверяют специалисты.

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