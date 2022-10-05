Постой, пассажир! Почему общественный транспорт в Симферополе ездит не по графику

Зайти в долгожданный автобус не всегда получается. Фото: Алексей Немишин/"Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

Ситуация с общественным транспортом в Симферополе накаляется. В часы пик количество людей на некоторых остановках крымской столицы можно сравнить с очередью, которая выстраивалась на премьеры голливудских фильмов. Правда, некоторым так и не удается втиснуться в переполненные маршрутки. Количество жалоб в соцсетях зашкаливает.

- 1 октября больше часа не было автобуса на Пневматику! Подошла одна, и многим женщинам с детьми не удалось в эту маршрутку зайти! Сколько еще терпеть людям? - делится жительница крымской столицы.

Еще один крик души опубликовала в городском паблике живущая в Мирном под Симферополем Тамара:

- Автобусы по маршруту №89 (АС Западная — СХ Дзержинского) должны ездить по графику с интервалом в 20 минут. Но по факту автобус можно дождаться только через полчаса, а то и час. И когда приезжает «адская колесница», полностью забитая людьми, зайти туда просто нереально. Или же чувствуешь себя как в банке со шпротами. Так что, доехать до Мирного просто невозможно. После 18:00 уехать просто невозможно… Разве что, с пересадкой.

НЕ ХВАТАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя, график движения общественного транспорта в городе пока не менялся. Но перебои могут быть из-за нехватки водителей:

- В графике мы пока ничего не планируем менять. Расписание есть на конечных станциях и на других остановках, и мы делаем все возможное, чтобы наши перевозчики его соблюдали. Конечно, автобусы на некоторых маршрутах могут ходить не по графику — не хватает водителей. Такая проблема есть и в ГУП РК «Крымтроллейбус», и в МУП «Горавтотранс», и частные перевозчики тоже об этом говорят.

Сколько водителей не хватает, в мэрии ответить затруднились, так как городские маршруты, помимо муниципальных, обслуживает около десятка частников.

- Число водителей у нас резко уменьшилось после 2020 года, когда мы начали устанавливать в транспорте валидаторы для автоматизированной оплаты проезда. До этого они могли, условно, складывать в карман какую-то сумму дневной выручки, к большому сожалению. Естественно, они в этом не признавались, но прибыль мы недополучали. Сейчас они могут рассчитывать, грубо говоря, только на официальную зарплату. Со всеми премиями и налоговым вычетом они получат на руки примерно 25-30 тысяч рублей. И работать за такую зарплату теперь они не хотят. Поднять выше мы не можем, потому что проезд стоит 20 рублей - это намного ниже, чем в других регионах России, - делится перевозчик.

Другой частник отметил, что в штате не хватает 50% водителей до полной комплектации. И желающих работать тоже не особо много.

- Люди не хотят идти работать! Средняя зарплата у нас — чуть выше прожиточного минимума, а должна быть, по моему мнению, не меньше 60-70 тысяч рублей. Сами понимаете, работа нервная, нужно много общаться с пассажирами, а еще требуется категория D, которая не у каждого есть. Меньше водителей стало примерно с 2015 года. Многие уехали работать в Москву, в другие регионы. Чтобы мы могли поднять людям зарплату, проезд должен стоить около 40 рублей, как на материке. Но вы сами понимаете, как народ будет возмущаться, если так поднять тариф, - поясняет перевозчик, обслуживающий симферопольские маршруты № 86 и 54.

ЧТО ДАЛЬШЕ

В пресс-службе Министерства транспорта РК КП-Крым сообщили, что пока интервальный график движения общественного транспорта вводить не планируют, можно ориентироваться на расписание, которое есть на остановках.

- Однако могут быть небольшие отклонения. Проблема нехватки водителей — хроническая, и она актуальна не только в нашем регионе, но и по всей России. На нашем автоучкомбинате от «Крымтроллейбуса» можно пройти бесплатное обучение на водителя автобуса, троллейбуса с перспективой дальнейшего трудоустройства. Зарплата стартует от 40 тысяч рублей, предоставляем соцпакет. Люди к нам идут, но их конечно маловато, - пояснили в Минтрансе.

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