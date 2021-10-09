Почему в Симферополе стало невозможно ездить на общественном транспорте

Всего за год число перевезенных пассажиров общественным транспортом в Крыму выросло на 26% Фото: Архив "КП"

Каждое утро на буднях весь Симферополь стоит в огромных дорожных пробках, а в автобусах людей столько, что даже за поручни удержаться невозможно. Проблема общественного транспорта зависла в воздухе по всему Крыму. В каждом городе жители жалуются на нерегулярность маршруток, хамовитых водителей и отсутствие транспорта в вечернее время. Поэтому многие предпочли ходить пешком или пересаживаться на городские самокаты или велосипеды. Но с приходом холодов сильно не покатаешься, а на работе опоздания не прощают.

- Очень много сейчас проблем с маршрутками. Ну это просто невозможно. Как до работы добираться вообще?, - вопрошает симферополец Олег. - Своей машины у меня нет, но до офиса добираться как-то нужно. Раньше на автобусе или троллейбусе было терпимо, а сейчас жуть какая-то: пробки, маршрутки ходят раз в час, людей много, а ведь еще коронавирус, рассадник микробов… Пока решил пешком походить, все равно по времени почти одно и то же. Кто-нибудь это решать собирается?

Водители автобусов и троллейбусов уже спокойно реагируют на подобные жалобы. Каждый день десятки возмущенных пассажиров устраивают скандалы из-за нехватки транспорта.

При этом всего за год число перевезенных пассажиров общественным транспортом в Крыму выросло на 26%. По данным Крымстата, с января по август услугами перевозок воспользовались 79,5 миллиона пассажиров.

По словам перевозчиков, хоть автобусов в городе хватает, желающих на них работать почти нет - зарплата маленькая. Вот и приходится постоянно выслушивать возмущения. Вечером из-за того, что транспорта на линии не так много, приходится делать большие интервалы. После 20.00 нужный автобус можно ждать на остановках по 40-50 минут.

Из-за проблем с общественным транспортом крымчане начали пользоваться услугами частного извоза. Но и там не все так гладко. По словам оператора одного из сервисов по вызову такси, с наступлением осени в крымских городах началась катастрофическая нехватка водителей.

- Перевозчиков сейчас очень мало. К тому же, цены на такси сильно поднялись. Доехать по самому короткому маршруту - не меньше 200 рублей, а в час-пик цены вообще взлетают настолько, что пешком ходить намного выгоднее, а иногда и быстрее. Из-за ремонта дорог и огромного количества машин на дорогах образуются большие заторы, поэтому мы и имеем такую ситуацию, - говорит оператор.

Чтобы решить плачевную ситуацию в городе, власти Симферополя заявили, что с 15 октября в городе начнутся конкурсы для новых перевозчиков, так как почти на всех маршрутах есть нарушения. Однако история с увольнением водителей тянется в городе с 2017 года. В 2018 конкурсы были отменены из-за неправильного распределения маршрутов. Ровно через год власти обещали обновить подвижной состав городских автобусов, но к 2020 конкурсные процедуры так и не удалось завершить.

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