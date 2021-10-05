В вечернее время в Крыму не хватает маршруток

В Крыму после 21.00 наблюдается проблема с общественным транспортом Фото: "КП" Архив

В Крыму в вечернее время наблюдается проблема с общественным транспортом.

- Проблематика одна – в вечернее время не хватает транспорта, – сообщил член Общественного совета при Министерстве транспорта Республики Крым Владислав Антонов в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, даже если автобусы есть на линии, то интервал очень большой. Гражданам после 21.00 приходится ждать на остановках по 30-40 минут. Он убежден, что корень проблемы лежит в нежелании сотрудников администраций и муниципалитетов вникать в нужды населения.

Ранее сообщалось, что до конца года в Крыму начнут ходить 300 новых автобусов. Транспорт оснащен видеонаблюдением и кондиционерами.

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