До конца года в Крыму начнут ходить 300 новых автобусов

На дорогах Крыма скоро появятся новые автобусы Фото: Архив "КП"

До конца текущего года по дорогам Крыма начнут курсировать 300 новых автобусов. Техника закуплена в рамках соглашения между правительством Республики Крым и Москвой.

- У нас сейчас ведется работа по замене недобросовестных перевозчиков. В текущем году произведена закупка порядка 300 автобусов, – цитирует «Крым 24» исполняющего обязанности министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

Новая техника оснащена видеонаблюдением и кондиционерами, а также приспособлена для перевозки маломобильного населения.

Ранее сообщалось,что в Симферополе появятся два дополнительных маршрута. Автобусы добавят в отдаленные районы города. Кроме того, по просьбам жителей микрорайона «Пневматика», власти города восстановят маршрут №5 «Пневматика - Маршала Жукова».

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