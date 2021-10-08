На городские маршруты в Симферополе намерены выбрать новых перевозчиков

Новых перевозчиков на городские маршруты выберут в Симферополе из-за нарушений Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 15 октября приступят к проведению конкурса по заключению контрактов с новыми переводчиками на маршруты общественного транспорта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщил мэр Симферополя Валентин Демидов, практически на всех маршрутах крымской столицы есть нарушения. Власти города намерены провести встречу с местными перевозчиками и договориться об условиях дальнейшей работы. Если после этого перевозчик допустит более пяти нарушений, с ним расторгнут контракт. Чаще всего водители не соблюдают расписание движения, особенно вечером.

- Уже с 15 октября до конца ноября в Симферополе планируется проведение конкурсов на все маршруты по пассажирским перевозкам общественного транспорта, к которому не будут допущены недобросовестные подрядчики, – сообщил глава республики.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов остался недоволен работой общественного транспорта в Симферополе. Местные жители постоянно жалуются на нехватку автобусов.

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