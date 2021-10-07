Сергей Аксенов остался недоволен работой общественного транспорта в Симферополе

Крымчане жалуются на нехватку общественного транспорта в регионе Фото: Архив "КП"

Ситуация с движением общественного транспорта в утреннее и вечернее время не улучшилась в крымской столице, сообщили глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на его имя каждый день поступает до десятка жалоб на эту тему.

- Утреннее время, нужно учитывать пробки. Надо или добавлять количество автобусов. Вечером нужно, чтобы после 22.00 осуществлялись рейсы. Аграрное, например, жалуется на отсутствие рейсов до 00.00 часов. Здесь проблем не должно быть, – заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Крыму намерены усилить контроль за процессом оплаты проезда льготной бесконтактной банковской картой. Уточняется, что контролеры имеют право провести проверку документов, подтверждающих право на льготный проезд, гражданину льготной категории необходимо иметь при себе удостоверение о праве на меры социальной поддержки.

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