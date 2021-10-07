В Крыму усилят контроль оплаты проезда льготными банковскими картами

Контролеры имеют право провести проверку документов, подтверждающих право на льготный проезд Фото: Архив "КП"

В Крыму намерены усилить контроль за процессом оплаты проезда льготной бесконтактной банковской картой, сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

Уточняется, что контролеры имеют право провести проверку документов, подтверждающих право на льготный проезд, гражданину льготной категории необходимо иметь при себе удостоверение о праве на меры социальной поддержки.

- В связи с участившимися случаями неправомерного использования льготных карт, в рамках взаимодействия Министерства транспорта РК и Министерства труда и социальной защиты РК с 7 октября 2021 года в общественном транспорте будет проходить усиленный контроль по оплате проезда и использования льготной бесконтактной банковской карты, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Крыма назвал общественный транспорт рассадником COVID-19. На полуострове расширят маршрутную сеть.

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