Глава Крыма назвал общественный транспорт рассадником COVID-19

Крымчане чаще подхватывают коронавирус в общественном транспорте Фото: "КП" Архив

Общественный транспорт – то место, где чаще всего жители Крыма заражаются коронавирусом, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Чтобы разрешить проблему, он дал поручение увеличить количество маршрутов в регионе.

- Когда общественный транспорт переполнен людьми – это основное место заражения коронавирусом. Поэтому этот вопрос надо рассматривать с точки зрения антиковидных мер, – сообщил Аксенов.

Напомним, что в регионе растет количество госпитализаций в связи с распространением ковида. Возросла нагрузка на здравоохранение. 6 октября сообщалось о 452 новых заразившихся.

Ранее сообщалось, что несмотря на рост больных COVID-19 в Крыму, закрывать объекты бизнеса не будут. Глава республики напомнил жителям региона про вакцинацию.

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