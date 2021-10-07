Несмотря на рост больных COVID-19 в Крыму, закрывать объекты бизнеса не будут

Значительный рост больных ковидом в Крыму наблюдается в течение нескольких последних дней Фото: Архив "КП"

Несмотря на рост больных новой коронавирусной инфекцией в Крыму, закрывать объекты бизнеса на полуострове не станут, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Напомним, что в регионе растет количество госпитализаций в связи с распространением ковида. Возросла нагрузка на здравоохранение. 6 октября сообщалось о 452 новых заразившихся.

- Принято решение: мы не будем закрывать бизнес или виды бизнеса. Какие-то ограничения сохранятся с точки зрения мест в театрах и кинотеатрах – заполняемость залов. Понимаем, что основные случаи заражения происходят в общественном транспорте, также свадьбы, мероприятия, дни рождения, любые массовые, – сказал Аксенов.

Он также напомнил местным жителям про вакцинацию.

- К сожалению, значительная часть людей понимает, что ковид есть, когда оказывается на койке с кислородом – и кислорода не хватает, – отметил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 15 тысяч крымчан. Наибольшей популярностью пользуется препарат «Спутник Лайт».

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