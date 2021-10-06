Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 15 тысяч крымчан

Более 15 тысяч крымчан прошли ревакцинацию против COVID-19 Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли 15 403 человека. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Он уточнил, что ревакцинация крымчане могут сделать любым из зарегистрированных в России препаратов спустя полгода после введения второго препарата компонента

- В первую очередь для этих целей используется вакцина «Спутник Лайт». Напомню, что эксперты разрешили применение данного препарата для граждан старше 60 лет, – сообщил заместитель министра.

Также в Крыму не прекращается и первичная вакцинация. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привиты 520 626 человек, вторым – 491 569.

- В регион за весь период поставлено 725 590 доз четырех видов вакцин, – уточнил Лясковский.

Ранее сообщалось, почему в Крыму растет количество заболевших COVID-19. Люди стали забывать про ограничительные меры.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50