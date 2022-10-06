Банк «РОССИЯ»: ипотека с господдержкой доступна на льготных условиях

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За последний год ставки по ипотеке на российском рынке выросли, и покупка собственного жилья многим стала казаться несбыточной мечтой. Однако ипотечные программы с госсубсидированием продолжают успешно действовать – об их возможностях для заемщиков рассказывают специалисты Банка «РОССИЯ».

КАК НАЗНАЧАЕТСЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ?

Для обычного человека, который не следит за глобальной финансовой ситуацией, повышение ставок по кредитам весной этого года было событием внезапным и не очень понятным. Точно такое же смутное представление большинство граждан имеют и о нынешнем «потеплении» на рынке ипотеки. От чего же зависит ставка?

Банки не придумывают процентную ставку сами – в своих решениях они ориентируются на Центральный Банк РФ. Обычно раз в месяц финансовый регулятор назначает так называемую «ставку рефинансирования», или «ключевую ставку» – повышает ее, понижает или оставляет в прежнем значении. Именно ставку рефинансирования берут за основу российские банки: чем она выше, тем выше и ставки по розничным кредитам.

ЦБ может повысить ключевую ставку для того, чтобы повлиять на инфляцию. На волне ажиотажа люди начинают брать кредиты и скупать разные товары – в результате этого всплеска спроса растут и цены. Когда кредиты становятся дороже, спрос охлаждается, а инфляция замедляется. Именно такая ситуация возникла в конце февраля – начале марта на фоне новой волны антироссийских санкций. ЦБ тогда повысил ставку до 20%, поставив кредитование в стране на паузу. Однако затем он неоднократно снижал ее по мере стабилизации экономики.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Тем не менее, даже в условиях макроэкономической неопределенности некоторые виды ипотечных программ продолжали действовать. В частности, программа льготного ипотечного кредитования, которая появилась в соответствии с Постановлением Правительства РФ весной 2020 года в качестве меры поддержки рынка и населения в период пандемийных локдаунов.

Фото: Банк «РОССИЯ»

Льготная ипотека хорошо себя зарекомендовала, ее действие продлевалось несколько раз. Процентная ставка по этой программе частично субсидируется государством – сейчас ее размер для заемщика составляет 6%. Программа предусмотрена для покупки жилья на первичном рынке недвижимости – то есть в новостройках или строящихся домах, а также для покупки новых домов с участком или таунхаусов.

В Банке «РОССИЯ» на этих условиях действует программа «НОВЫЕ МЕТРЫ с господдержкой». Для ее оформления необходим первоначальный взнос не менее 15% от стоимости покупаемой квартиры или 30% при покупке дома или таунхауса. Максимальный размер кредита – 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для остальных регионов – до 6 млн рублей.

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА

Еще одна популярная программа – это «семейная ипотека» на первичном рынке для клиентов с маленькими детьми, которые родились после 1 января 2018 года. Ставка по ней составляет всего 4,5%.

Часть реальной ставки по этой программе также субсидируется государством, и российские власти приняли решение не приостанавливать эту программу, несмотря на кризис. Этой ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок. Приобрести жилье по ней можно в новостройке или строящемся доме. Для этого достаточно обратиться с документами в банк, работающий по такой программе – например, в Банк «РОССИЯ».

Фото: Банк «РОССИЯ»

Для получения ипотечного кредита требуется, в первую очередь, подать в Банк заявление-анкету. Заполнить ее можно дистанционно, как на сайте Банка, так и в мобильном приложении ABR DIRECT. Минимальный порог первоначального взноса по программе при покупке квартиры составляет 15%, при покупке дома или таунхауса – 30%.

Кроме того, Банк «РОССИЯ» предлагает программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми – то есть вы можете «перекредитовать» уже действующий кредит, взятый в другом банке, по более низкой ставке. Воспользоваться программой можно при условии рождения первого или последующего ребенка в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года, при этом заключить кредитный договор нужно не позднее 31 декабря 2023 года. В целом условия по программе рефинансирования – по размеру ставки, сумме первоначального взноса, максимальной сумме кредита и другим параметрам – аналогичны обычной семейной ипотеке.

ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ВОЕННЫХ

Семейная ипотека с господдержкой действует и для военнослужащих, являющихся участниками НИС, которые имеют право на получение целевого жилищного займа на основании ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 года – в случае, если у них с 2018 по 2022 г. родился ребенок.

По этой программе кредит выдается также на первичном рынке жилья по льготной ставке 4,5% годовых для приобретения квартир в новостройках или жилых домов с участком и таунхаусов. Максимальный размер кредита – 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для остальных регионов – до 6 млн рублей.

Так что все, кто думал о покупке новой квартиры, могут вернуться к планированию и воплощению своей мечты в жизнь.

Адрес Симферопольского филиала АБ «РОССИЯ»:

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