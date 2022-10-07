Крымчане стали в несколько раз чаще замораживать сперму после объявления частичной мобилизации

В замороженном виде биоматериал может храниться около 20 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В крымских центрах репродукции и планирования беременности в конце сентября увеличился спрос на услугу заморозку спермы. Как сообщили КП-Крым в нескольких медучреждениях, количество звонков и непосредственно клиентов увеличился в несколько раз после объявления частичной мобилизации.

- Да, действительно, сейчас этой услугой стали пользоваться чаще. Если раньше сперму замораживали только пары для последующих использований в процедуре ЭКО, то сейчас обращаются по нескольку человек в день. Интересуются, сколько это стоит, сколько занимает по времени. И кстати, звонят и жены военных, и сами молодые люди, - заявили в регистратуре Центра ЭКО в Симферополе.

Желающих «застраховать» возможность отцовства также стало больше в клинике «Ферти-Лайн». В медцентре отметили, что процедурой криоконсервации (именно так эта процедура называется в медицинских кругах) спермы заинтересовалось в три раза больше людей, чем прежде.

- Сейчас заявления на криоконсервацию спермы подают по 2-3 человека в неделю, а раньше с таким запросом приходил лишь один клиент в неделю или же их не было вовсе. С началом частичной мобилизации количество желающих действительно увеличилось, - констатируют в клинике.

В Центре женского здоровья «Этель», где тоже оказывают услугу заморозки биоматериала, отметили лишь незначительное увеличение потока клиентов. И что примечательно, большинство из них как сейчас, так и до начала спецоперации, - люди в погонах.

- Вообще военные – это наши основные клиенты, которые пользуются услугой криозаморозки спермы. Много среди них и моряков, ведь военнообязанные часто уезжают и надолго, и мужчина отсутствует в период программы ЭКО. Кроме того, часто военные замораживают биоматериал еще и для перестраховки, ведь они могут и не вернуться… Могу сказать, что в целом с начала мобилизации мы фиксируем увеличение спроса, но не в геометрической прогрессии, а примерно на 10%, - уточнили в медцентре.

КОНКРЕТНО

Чтобы сдать сперму, мужчинам нужно принести справки об отсутствии инфекций, в том числе, передающихся половым путем – ВИЧ, сифилис, гепатит B, С. В некоторых медцентрах также потребуют мазок из уретры. Все анализы можно сдать в течение одного дня, как и получить на руки результат).

Чтобы сделать криозаморозку, мужчина должен написать соответствующее заявление. В нем также указывается, что будут делать с его биоматериалом в случае его смерти. Если мужчина хочет, чтобы партнерша могла использовать сперму, он должен оформить на нее нотариально заверенную доверенность, в которой будет указан срок действия документа и остальные условия.

Цены на заморозку в Крыму варьируются от 5 до 20 тысяч рублей. А еще за каждый год хранения спермы нужно отдать примерно 5-7 тысяч рублей.

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