В полиции Крыма опровергли фейки о розыске сбежавших из Херсонской области военнослужащих

В УМВД по Крыму опровергли информацию о розыске вооруженных дезертиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о розыске военнослужащих, якобы сбежавших в Крым из воинской части на территории Херсонской области, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по республике.

Ранее в сети появилась информация о трех военнослужащих, которые самовольно покинули часть на двух автомобилях, прихватив с собой огнестрельное оружие, в том числе гранатомет.

- Сегодня в ряде телеграм-каналов были распространены сообщения, что на территории Республики Крым подразделения полиции проводят мероприятия по розыску военнослужащих, которые совершили побег из воинской части, дислоцированной в Херсонской области. Указанная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают представителей СМИ и интернет-сообщества не доверять информации из сомнительных источников.

Ранее в Крыму опровергли фейки о невозможности выезда из Херсонской области. На границе все проходят досмотр в обычном режиме.

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