Движение по Крымскому мосту будет вновь приостановлено 20 января

Мост снова перекроют для проведения ремонтно-восстановительных работ. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Движение по Крымскому мосту будет вновь приостановлено на время ремонтных работ 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- 20 января в 12.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13.00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ, - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут, учитывая данную информацию.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел теракт - была подорвана фура, после чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день, а 5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части.

Работы по восстановлению переправы находятся в процессе. Так, 10 января строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части моста. Как сообщал ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, основные работы, которые позволят открыть движение, намерены завершить в марте 2023 года.

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