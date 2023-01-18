Через Керченский пролив паромами с 9 октября было перевезено более 66 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 18 января нет
Фото: Евгения ГУСЕВА
С начала работы Керченской переправы 9 октября паромами в обе стороны было перевезено более 66 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 18 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 66 262 пассажира, 49 200 единиц автотранспорта и 5 575 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.
Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу на 18 января нет.
Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено во второй половине дня 17 января после ограничений на время ремонтных работ.
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