Жителя Республики Коми, убившего 25 лет назад пенсионерку в Феодосии, осудили на 8,5 лет колонии

Приговор суда вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор жителю Республики Коми, который 25 лет назад из корыстных целей убил в Феодосии пожилую женщину. Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, мужчина получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, 50-летний злоумышленник был задержан в феврале 2022 года. В августе далекого 1998 года мужчина со своей сожительницей приехал на отдых в Феодосию, арендовав у местной пенсионерки дом.

- Находясь в нетрезвом состоянии, гость решил обокрасть хозяйку: в ее отсутствие он проник в комнату, однако был застигнут пожилой женщиной на месте преступления. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, злоумышленник нанес пенсионерке несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте, - говорится в сообщении Следкома.

После этого с похищенными деньгами злоумышленник поспешил скрыться. Найти убийцу спустя столько лет силовикам удалось в ходе расследования преступлений прошлых лет. Его настигли в Ухте и этапировали в Феодосию для расследования.

Вину мужчина не отрицал. Отбывать наказание от будет в исправительной колонии строгого режима.

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