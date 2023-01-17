Извращенец из севастопольской коммуналки совратил шестилетнюю девочку

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Завершено расследование уголовного дела против жителя Севастополя, совратившего шестилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму.
Напомним, 1 октября 2022 года 29-летний молодой человек, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, живущего в соседней коммунальной комнате, совершил в отношении него иные действия сексуального характера. Девочка рассказала об ужасающем факте маме, которая незамедлительно обратилась в полицию. Севастополец сразу же был задержан и помещен под стражу, где находится по сей день в ожидании суда.
Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (за совершение действий сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).
- Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в прокуратуру с целью подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для его рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.
Ребенку была оказана психологическая помощь, также следователями была собрана база доказательств вины задержанного. Теперь дело за судом.
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