Серийный педофил, шесть лет державший в страхе жителей Крыма, отправится в колонию на 19 лет

Ранее не судимый и никогда не попадавший в поле зрения правоохранительных органов мужчина совершил 17 преступлений против половой неприкосновенности личности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе перед судом предстал 45-летний житель города. Как сообщает пресс-служба Балаклавского районного суда, ранее не судимый и никогда не попадавший в поле зрения правоохранительных органов мужчина совершил 17 преступлений против половой неприкосновенности личности, в том числе в отношении малолетних детей.

– Своих жертв виновный присматривал в различных районах Севастополя, а также Ялты и Алупки. Играющих на улице маленьких девочек заманивал в безлюдные места, прибегая к различным уловкам, а к тем, кто постарше, применял силу и угрозы. Для совершения одного из изнасилований даже посмел проникнуть ночью в жилище потерпевшей, – говорится в сообщении.

Педофила удалось задержать летом 2020 года, перед этим органам предварительного следствия пришлось проделать колоссальный объем работы. Отмечается, что мужчина имел постоянное место работы, источник дохода, жилье и «выглядел в глазах окружающих вполне благополучным человеком». Судебный процесс продолжался более 1,5 лет, а объем уголовного дела составил 116 томов.

Вину свою мужчина не признал, однако суд посчитал доказательства достаточными и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

– Также судом были разрешены и гражданские иски, заявленные потерпевшими в счет возмещения морального вреда, причиненного им преступлениями, – добавили в пресс-службе Балаклавского районного суда.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что в Крыму пенсионер получил на 14 лет колонии за сексуальное насилие над детьми. В силу возраста девочки либо не осознавали, что происходит, либо не могли оказать сопротивление из-за беспомощного состояния.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Севастополе на 12 лет осудили 60-летнего педофила, совратившего восьмилетнего ребенка

Ребенок рассказал обо всем родственникам, после чего мать обратилась в полицию (подробнее)

В Крыму педофил шесть лет насиловал девочек

Во время обыска в его компьютере нашли порнографические фото несовершеннолетних (подробнее)