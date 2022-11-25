В Севастополе на 12 лет осудили 60-летнего педофила, совратившего восьмилетнего ребенка

Мужчину осудили на длительный срок в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летнего жителя Севастополя осудили на 12 лет колонии за совращение восьмилетней девочки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Мужчина в июне-июле 2022 года четыре раза под разными предлогами приглашал к себе в квартиру проживающую по соседству 8-летнюю девочку, угощал сладостями и, пользуясь ее беспомощным состоянием и непониманием сути происходящего, совершал в отношении нее действия сексуального характера, - говорится в сообщении.

Ребенок рассказал обо всем родственникам, после чего мать ребенка обратилась в полицию. В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Крыма получил 13 лет колонии за совращение трехлетней падчерицы. Шокирующие обстоятельства вскрылись, когда родной отец девочки забрал ее к себе на выходные и обнаружил травмы на теле ребенка.

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