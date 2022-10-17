Крымчанин получил 13 лет колонии за совращение трехлетней падчерицы

Крымчанина приговорили к длительному сроку в колонии за совращение ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Крыму вынес приговор 27-летнему жителю Первомайского района, который совратил малолетнюю дочь своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- Красногвардейским межрайонным следственным отделом и судом установлено, что в 2019 году мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей трехлетней падчерицы. Шокирующие обстоятельства вскрылись, когда родной отец девочки забрал ее к себе на выходные и обнаружил травмы на теле ребенка, - говорится в сообщении.

В ходе следствия была собрана достаточная база улик, чтобы доказать вину мужчины. Следующие 13 лет он проведет в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год.

Напомним, в Евпатории 70-летний пенсионер попался на распространении в Интернете порнографии среди несовершеннолетних.

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