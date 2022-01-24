Педофила, совратившего 9-летнего ребенка в Севастополе, отправили в колонию на 12 лет

В момент совершения преступления мужчина был пьян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Севастополе приговорил 52-летнего жителя соседнего государства к 12 годам исправительной колонии строгого режима за совращение 9-летнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя, инцидент произошел в июле 2021 года вблизи военной части на улице Казачья.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), - говорится в сообщении.

Кроме того, на 10 лет мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и образованием детей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд поместил под арест симферопольца, закопавшего на кладбище свою супругу. Мужчина признал свою вину в преступлении.

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