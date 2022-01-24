Суд поместил под арест симферопольца, закопавшего на кладбище свою супругу

Житель Симферопольского района по обвинению в убийстве супруги арестован судом. Фото: crim.sledcom.ru

Суд поместил под арест 63-летнего симферопольца, расчленившего и закопавшего на кладбище свою супругу, сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Республике Крым.

Напомним, жуткая история произошла на почве семейной ссоры. Мужчина убил свою жену и, спрятав ее труп на кладбище, заявил в полицию о пропаже женщины. Обнаружив в его машине следы крови, силовики заподозрили неладное, после чего нерадивого супруга удалось вывести на чистую воду.

- Следственным отделом по Симферопольскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 63-летнему местному жителю. Он обвиняется в убийстве супруги (часть 1 статьи 105 УК РФ), - уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Мужчина признал свою вину в содеянном. На время дальнейшего расследования уголовного дела по решению суда он заключен под стражу.

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