Крымчанин убил жену и спрятал ее тело в могиле на кладбище

Симферополец уже сознался в преступлении. Фото: читатель "КП"

В Крыму силовики раскрыли жуткое убийство 58-летней женщины. Жительница села Мирное, по версии следствия, погибла от рук своего супруга. Чтобы замести следы 63-летний симферополец спрятал труп женщины на кладбище.

Интересно, что муж женщины сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о том, что его жена пропала. Полицейские заподозрили неладное, и решили проверить автомобиль «безутешного» супруга. В легковушке нашли следы крови. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшей женщине.

В ближайшее время мужчине выберут меру пресечения

- После предъявления сотрудниками полиции результатов экспертизы мужчина сознался в совершении убийства и сообщил, что спрятал тело супруги на кладбище. При проверке информации тело погибшей было найдено, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Доказать вину помогла экспертиза

Вывести нерадивого супруга на чистую воду удалось сотрудникам уголовного розыска ОМВД по Симферопольскому району совместно с оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым.На симферопольца завели уголовное дело, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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