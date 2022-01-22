Крымчанин убил жену и спрятал ее тело в могиле на кладбище

Симферополец уже сознался в преступлении. Фото: читатель "КП"
В Крыму силовики раскрыли жуткое убийство 58-летней женщины. Жительница села Мирное, по версии следствия, погибла от рук своего супруга. Чтобы замести следы 63-летний симферополец спрятал труп женщины на кладбище.
Интересно, что муж женщины сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о том, что его жена пропала. Полицейские заподозрили неладное, и решили проверить автомобиль «безутешного» супруга. В легковушке нашли следы крови. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшей женщине.
В ближайшее время мужчине выберут меру пресечения
- После предъявления сотрудниками полиции результатов экспертизы мужчина сознался в совершении убийства и сообщил, что спрятал тело супруги на кладбище. При проверке информации тело погибшей было найдено, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Доказать вину помогла экспертиза
Вывести нерадивого супруга на чистую воду удалось сотрудникам уголовного розыска ОМВД по Симферопольскому району совместно с оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым.На симферопольца завели уголовное дело, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крымчанин убил свою сожительницу, расчленив тело и выбросив в колодезную яму
Мужчину уже задержали (подробнее)
Ножницами, ножом и кухонным топором: в Ялте психически больной мужчина зверски убил жену
Второй жертве удалось спастись (подробнее)