Задержан житель Севастополя, совративший шестилетнюю девочку

В Севастополе задержали местного жителя, совратившего маленькую девочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Севастополе заключил под стражу 28-летнего местного жителя, совратившего шестилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

- В октябре 2022 года, находясь в общем помещении коммунальной квартиры по улице Горпищенко по месту своего проживания, мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки из соседней комнаты, - говорится в сообщении.

Ребенок рассказал о случившемся матери, которая в свою очередь обратилась в полицию. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Напомним, ранее

Напомним, ранее в Крыму осудили учителя рисования за совращение 9-летней ученицы. Ввиду опасности совершенного им преступления, мужчину приговорили к 14 годам в исправительной колонии строгого режима.

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