Засунул руку под одежду во время урока: в Крыму осудили учителя рисования за совращение 9-летней ученицы

Инцидент произошел в 2020 году прямо время урока по рисованию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алуште вынесли приговор учителю рисования, совратившего во время урока 9-летнюю ученицу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в 2020 году. Родители, желая творчески развить свою малышку, решили записать ее на платные занятия по рисованию в одну из местных школ. Во время урока педагог засунул девочке руку под одежду и «‎совершил действия сексуального характера»‎, посягая тем самым на естественное физическое и психологическое развитие ребенка.

Объем уголовного дела составил более 4-х томов, были допрошены 20 свидетелей. В суде мужчина свою вину так и не признал.

- По результатам исследования представленных доказательств, вина лица в инкриминируемом преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ признана судом доказанной в полном объеме, - говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к 14 годам в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься преподаванием в течение 10 лет.

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