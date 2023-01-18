Синоптики рассказали, сколько продлится аномальное потепление в Крыму

До конца неделю в Крыму будет тепло Фото: Надежда ДАЦЮК

Аномально теплая для января погода на Крымском полуострове продержится до конца недели. Об этом КП-Крым сообщила замначальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай.

- Сейчас погоду определяют средиземноморские воздушные массы, поступающие в Крым с юга. Поэтому наблюдается теплая погода. Ночные температуры воздуха достаточно высокие завтра будет +6…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Осадков не ожидается, будет облачно, но не пасмурно, - рассказала Вероника Шенгелай.

По словам синоптика, теплая погода без осадков сохранится также 20 и 21 января, хотя температура воздуха опустится на 2-3 градуса.

- Направление ветра изменится, оно будет восточным. Но особых перемен в погоде не будет. А вот с 23 го января на полуостров придет северо-восточный ветер, и температура воздуха уже снизится. Ночью будет от нуля до +5 градусов, а днем – от +8 до +13 градусов. Температура с 23-24 января приблизится к климатической норме.

По данным синоптиков, температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от 7 до 10 градусов. Теплее всего будет в Ялте и Алуште, а ниже всего градус в Евпатории, Феодосии и Черноморском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Крыму искупаться в Крещение: полный список мест

На территории республики организовано 29 мест для проведения православного обряда (подробнее)