Ближе к дому: «Здравсити» открывает новые аптеки и развивает интернет-сервис

Фото: "Здравсити"

Вопрос доступности лекарств – один из животрепещущих, особенно на фоне новостей о росте цен или перебоев доставки препаратов. Как не остаться без необходимых лекарств и что предлагают клиентам аптечные сети?

В текущих реалиях полнота ассортимента аптеки во многом зависит от производителей и фармацевтических дистрибьюторов. Зачастую в выгодном положении оказываются те аптечные сети, у которых налажены надежные партнерские каналы.

Сеть «Здравсити Аптека» сотрудничает с одним из ведущих фармдистрибьюторов России ЦВ «Протек». Благодаря этому необходимые медикаменты своевременно поступают в аптечные точки. Лекарства и товары для здоровья доставляются напрямую от более чем 700 зарубежных и российских поставщиков. С выбором препарата помогают фармацевты. Они рассказывают о противопоказаниях, побочных эффектах, информируют об условиях хранения лекарств и других товаров. Если какого-либо препарата нет в наличии, подбирают и предлагают аналоги.

«Здравсити Аптека» уже работает в Севастополе (ул. Адмирала Фадеева, 1) и Симферополе (ул. 26-я Улица Коллективных садов, 285).

В поиске нужных лекарств на помощь приходят не только фармацевты, но и современные технологии – специальные интернет-сервисы. Наряду с аптеками «Здравсити» работает одноименная онлайн-аптека. Его виртуальная витрина может вместить в разы больше товара, чем стандартная аптека у дома.

На сайте или в приложении «Здравсити» можно заказать все необходимое: лекарства, в том числе редкие, витамины, косметику, товары для беременных и молодых мам, медтехнику и товары для ухода за больными и т.д. Всего на «Здравсити» представлено свыше 46 тысяч наименований.

Не нужно обходить несколько аптек в поисках нужного лекарства. Каталог на сайте структурирован так, что можно быстро подобрать препараты по действующему веществу (МНН), производителю, симптому, форме выпуска и, сравнив цены, оформить заказ.

«Здравсити» доставляет заказы до дома или до ближайшей аптеки. Сервис сотрудничает с огромной сетью партнерских аптек по всей стране, и Крым – не исключение. На данный момент в регионе работают 198 аптек, откуда возможен самовывоз.

На территории республики действует и курьерская доставка. Ее экспресс-вариант позволяет получить заказ уже через два часа после его оформления. Редкие задержки могут случаться, но связано это с общим форс-мажорным обстоятельством региона – работой Крымского моста. Однако важно помнить, что курьеры не могут привозить рецептурные лекарства. Препараты по рецепту можно заказывать онлайн, но с доставкой до ближайшей удобной аптеки.

Со «Здравсити» легко экономить. Интернет-сервис предлагает клиентам воспользоваться возможностями программы лояльности «Здравсити плюс», которая действует и на сайте, и в фирменных аптеках. По условиям программы с каждой покупки на счет клиента начисляется 1% в виде баллов, которыми в последующем можно оплатить до 70% суммы заказа. При списании один балл равен одному рублю. Участники «Здравсити плюс» могут формировать собственный список востребованных лекарств и товаров для здоровья с повышенным кешбэком, а также получать персональные промокоды на скидки.

Адреса «Здравсити Аптека»:

- г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 1;

- г. Симферополь, ул. 26-я Улица Коллективных садов, 285.

ООО «ПроАптека», ИНН 9715268877, ОГРН 1167746723517

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-61-02-004231

Адрес: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1

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