Кентервильских привидений нет, а бледные монахини – пожалуйста: крымчане рассказали самые жуткие истории о встречах с потусторонним

Людей пугают явления, которые они не могут объяснить. Фото: Woody Van der Straeten/unsplash.com

Верование в призраков старо, как сам мир. Как правило, эти страхи объяснимы, ведь люди жили без электричества многие века. Ночью обострялся слух и зрение. Организм выплескивал адреналин, а разум начинал выдавать невозможное за реальное. Так появилось множество историй и легенд о призраках. В погоне за паранормальным люди даже устраивали спиритические сеансы, которые особенно популярными стали в 19 веке. За то, чтобы связаться с умершими родственниками, многие отдавали так называемым экстрасенсам огромные деньги. Позже стали ходить истории о домах с так называемыми полтергейстами. Люди наблюдали в своих жилищах странные ситуации - сами по себе открывались двери, выдвигались ящики тумбочек, посуда падала из полок без особых на то причин. Жители Симферополя поведали «КП» - Крым» о жутких встречах с чем-то необъяснимым.

МЕРТВЫЕ ДУШИ, НЕ ОБРЕТШИЕ ПОКОЙ

Чаще всего такие истории происходят на местах, где раньше были кладбища, рассказал во время беседы с корреспондентом крымский краевед Иван Коваленко. А именно в районе улицы нынешней Караимской, Севастопольской, Крылова и Футболистов. Также людьми часто упоминается территория бывшего русского и татарского кладбищ. Сейчас на этих местах стоят дома и школы.

На улице Караимская есть здание, построенное из могильных плит. Фото: Елена Осадчая

- Ходит легенда про школу №14. Там в 50-х учился мой отец и рассказывал, что ночью сторожи очень боялись оставаться в этом здании, учителя тоже старались долго там не задерживаться. Они часто слышали скрипы, стоны, бывало, что сами по себе открывались двери и окна. Большинство преподавателей знали - школа стоит на бывшем кладбище. И там действительно бывают необъяснимые явления.

Он добавил, что в столице Крыма до сих пор стоят дома, облицованные надгробными плитами. Они были привезены из кладбищ, которые разрушили в 20-30-е годы. Это баня №1, несколько жилых многоэтажных помещений и бывший роддом №2 на нынешней улице Долгоруковской.

- Моя бабушка работала акушеркой в этом роддоме долгое время. Она рассказывала, что однажды ночью во время дежурства навстречу ей вышла какая-то женщина в монашеском одеянии со свечой в руке. Это было странно и, конечно, испугало бабушку, ведь никаких монашек тогда быть не могло. Позже старшие акушерки сказали ей, что тоже видели странные сущности. Скорее всего, это души людей, чьими надгробиями были облицованы стены роддома, - поведал Иван.

В темных помещениях тоже бывает жутко. Фото: Vruyr Martirosyan/unsplash.com

Напомним, что в 1920-х годах практика строительства домов из могильных плит была укоренена в СССР и стала повсеместной. Таким образом новое правительство боролось с религией.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ БЕГУТ ИЗ ДОМА

Жительница Симферополя Наталья Мороз рассказала еще одну занимательную и необъяснимую историю. По ее словам, в многоэтажном доме возле школы №21, построенном на бывшем татарском кладбище, не задерживаются домашние животные.

- Сколько раз слышала от знакомых, что в этой многоэтажке не хотят жить животные. Люди пытаются завести себе кота или собаку, и через некоторое время все они сбегают либо становятся неуправляемыми и агрессивными. Кусаются, лают, ведут себя беспокойно. Но еще страшнее тот факт, что дом стоит на бывшем кладбище, где и по сей день в земле лежат останки усопших.

ПРИЗРАК ВОЕННОГО С СИГАРЕТОЙ

Еще говорят о непонятных явлениях на территории бывшего военного госпиталя на улице Студенческой, где находится территория факультета физического воспитания и общежитие. Во время Крымской войны там умерло около 36 000 солдат, офицеров, защитников Севастополя. Позже, во время Великой Отечественной войны, на этой территории была оккупационная служба с тюрьмой и пыточными камерами.

- Я поздно возвращался с занятий, голова была занята своими проблемами. Но в определенный момент меня что-то отвлекло, я почувствовал дрожь по всему телу, хотя было не холодно. Оглянулся, никого не увидел и стал идти быстрее. Вдруг боковым зрением заметил какой-то силуэт. Остановился, посмотрел в сторону, вижу - оперевшись на дерево, стоит странный мужчина в военной форме и курит. Он кивнул мне, я как-то даже расслабился, кивнул ему в ответ и пошел дальше. Через мгновение решил обернуться, но там уже никого не было. До сих пор не пойму, кого или что я видел, - поделился бывший студент Дмитрий Филатов.

НОЧНОЙ ДОЗОР

Странные и необъяснимые истории происходят не только в городах. Туристы и любители походов рассказывают о встречах с потусторонним в горах, на природе.

- Мы с мужем не часто забираемся в горы, но в этот раз решили не отказывать друзьям и собрались на Южную Демерджи с ночевкой. Поднявшись на самую вершину, мы разбили палаточный лагерь в густом лесу, развели костер, поужинали, рассказали друг другу разные байки и легли спать. Глубокой ночью я проснулась от того, что кто-то ходит возле нашей палатки. Шаги были отчетливые, как будто вокруг бродит человек и что-то ищет. Мне стало страшно, разбудила мужа, чтобы он глянул, кто в такое время решил к нам наведаться. Он достал фонарик, вышел из палатки, но снаружи никого не оказалось. Спустя 10 минут в 100 метрах от нашего лагеря рухнуло дерево. Мне показалось, что нас там не ждали, и это было предупреждение. Рано утром собрались и быстро ушли оттуда, - рассказала жительница Крыма Елена Федорчук.

О горе Демерджи ходят легенды. Фото: Ольга ЧИЖ

СИНИЙ ОГОНЕК НАД МОГИЛОЙ

Симферополец Андрей Зуев живет неподалеку от староармянского кладбища. И часто проходит его по дороге на работу. Однажды он увидел явление, которое уже точно не сможет забыть.

Загадочные объекты замечают на кладбищах. Фото: Attila Lisinzky/unsplash.com

- Как сейчас помню ту ночь, было снежно и морозно. Я, как всегда, поздно возвращался домой, на улице не было ни души, оглушающая тишина. И вдруг напротив кладбища что-то привлекло мое внимание. Это был еле уловимый, тихий свист. Мне стало жутко, подумал, что не стоит задерживаться. Потом краем глаза заметил свет, автоматически повернулся в его сторону и увидел голубой огонек над могилой. Он медленно кружил из стороны в сторону, свист при этом прекратился. Я так и не смог себе рационально объяснить, что видел. Но вспомнил, как дед в детстве рассказывал, что синие огни появляются спустя несколько дней после похорон на кладбище. Это, как он объяснял, души покидают тела умерших.

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