«Танцующий» древний горшок и призрак дядя Миша: водятся ли музеях Симферополя привидения

День открытых дверей - отличная возможность побывать в музеях Крыма. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Зыбкие туманности, неясные фигуры, и шумы, источник, которых неизвестен - вздохи, шаги, скрип половиц, дверей, жалобный плач, ужасающий вой. Пожалуй, такой набор говорит о присутствии привидения. Даже малые дети знают, что призраки обожают селиться в старинных домах или там, где случилось нечто этакое или хранятся некие предметы с жуткой историей.

Вот и в Керченском хранилище древних письменностей, где очень много надгробных плит, могильных памятников, древних саркофагов и даже есть настоящие человеческие скелеты, видеокамеры уже не раз фиксировали непонятный светящийся объект, который с наступлением темноты появляется в одном из музейных залов.

По большому счеты для музея призрак – это хорошо, как знак отличия, который привлекает внимание публики. К примеру, Долина Привидений, где нет никак бесплотных сущностей, ну какие там сущности в горах, не считая Брокенского призрака, славится на всю Россию, как супер-мистическое место. А вся изюминка этой горной местности в названии и скалах причудливой формы.

Отдельные экспонаты очень похожи на привидения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

День открытых дверей, когда все музеи в Крыму работали бесплатно, дал отличную возможность поискать журналисту КП-Крым нечисть в хранилищах артефактов Симферополя. В центральном музее «Таврида» гостей запускали только на во внутренний дворик и на третий этаж – второй закрыли на замок.

Тачанка с пулеметом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Но и здесь очень много интересного, начиная от каменных ножей и надгробий, изготовленных до нашей эры, заканчивая тачанкой с пулеметом и другим разнообразным оружием двадцатого века.

В музее Тавриды много интересного. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Посетители – взрослые и дети гуляли по залам, кто-то неспешно, а кто-то и вприпрыжку. Одни вглядывались в экспонаты, защищенные стеклянной витриной, другие вскользь.

Но возле одной, где выставлены посуда катакомбной культуры (эпоха средней бронзы (XXV—XX вв. до н. э.) особо внимательные посетители задерживались. Витрина издавала тонкий дребезжащий звук, а один из глиняных горшков, мелко дрожал, будто готовился пуститься в пляс. Привидение?! Впору «Отче наш» читать, чтобы победить нечисть!

Древний артефакт «танцует», а другой, что справа, ведет себя спокойно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Поначалу, когда я только начала здесь работать, жутковато было, когда горшок начинал «выплясывать». Всякие дурные мысли лезли в голову, но потом коллеги объяснили, что бояться нечего. Здание старое, полы деревянные, вот и «играют» под ногами у посетителей, как клавиши у пианино. Качается пол, нет покоя и витрине с экспонатами. Сегодня вон сколько народу пришло, вот горшочек и дрожит, не переставая, - объяснила седовласая смотрительница музея.

Ответ принят, хотя непонятно, почему соседи «плясуна» ведут себя смирно и никаких признаков движения не подают.

Этнографический музей в Симферополе, размещен в здании приюта для девочек.

Первоначально Таврида размещалась по улице Пушкинской,18, в бывшем приюте для девочек графини Адлерберг, где теперь этнографический музей.

- Привидения у вас есть? – в лоб задаю вопрос обаятельному экскурсоводу.

- Не положено нам, руководство не разрешает, - улыбнулась девушка и призналась. – Охранники раньше шутили, что иногда ночами ходит по коридорам, шаркая ногами, старик, который к тому любит шуршать газетами. Но что мол, стоит сказать «Дядя Миша, успокойся!», и все стихает. Здесь же раньше был приют и принимались девочки от 3-х до 16 лет, вот и появилась легенда о привидение.

Народная молва гласит, что пожилой сторож, которому было уже за 50, влюбился в одну из воспитанниц приюта. Несчастный мужчина не мог рассчитывать на взаимность, но на столько переживал, что едва не покончил с собой на фоне несчастной любви.

Время стерло имена и факты, но легенда осталась.

В этнографическом музее много манекенов, которые очень похожи на живых людей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Может все-таки призрак где-то затерялся? Вон, у вас сколько красивых девушек-манекенов,- не сдается журналист КП.

Но экскурсовод лишь разводит руками.

Художественный музей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Художественном музее Симферополя» несмотря на обилие ярких красочных полотен и скульптур, никакой мистики не удалось обнаружить.

Один из залов художественного музея укрепили специальной конструкцией. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Здесь жесткая правда жизни торжествует над фэнтэзи: старой здание потихоньку трещит по швам. На первом этаже в одном из выставочных залов установлены деревянные подпорки, на стенах же бумажные маячки, которые контролируют трещины.

- Эх, да какие-там призраки! Сами видите, что здание не в лучшем состоянии! – отмахнулись от расспросов сотрудники музея. – Да и без нечистой силы у нас есть, что посмотреть. Приходите просто так, не в поисках привидений.

Архип Иванович Куинджи (1841-1910) Ночь на Днепре. 1882 г. Холст, масло. 111х147. Фото:

Действительно в художественном музее Симферополя есть чем порадовать свои глаза и душу. Одна только картина Архипа Куинджи «Ночь на Днепре», авторский вариант прославленного произведения «Лунная ночь на Днепре», чего стоит! Творение наполнено светом и воздухом: нарисованная гением река, не прекращая движения, течет, да и небо – настоящее бездонное и глубокое.

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