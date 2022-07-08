«Ремонт не понравился»: в Керченском лапидарии исчез призрак

Призрак облюбовал музей-лапидарий в Керчи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Призраки и другая нечисть, если судить об их привычках по фильмам ужасов, всем сердцем обожают кладбища. Пряниками не корми, а дай полетать среди могильных крестов и фамильных склепов, распугивая случайных прохожих.

Крымские привидения - не исключения из общепринятых «правил». Но климат на полуострове не сахар и не мед – то дождями заливает, то солнцем сушит, вот хитрюги и нашли себе пристанище с комфортными условиями, где на 100 процентов соблюдены их бесплотные традиции.

В музее очень много саркофагов и надгробий. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Лапидарий в Керчи – это более утонченная, изысканная версия кладбища. По-научному это экспозиция образцов старинной письменности, выполненной на каменных плитах, в том числе надгробиях.

Большая часть экспонатов, размещенных в пяти довольно просторных залах - могильные плиты, саркофаги и даже оссуарии – каменные урны для хранения скелетированных останков. К завершению экскурсии приходит понимание, что гуляешь как бы по уникальному музею-кладбищу.

НЕПОНЯТНЫЕ ШАРЫ СО ЩУПАЛЬЦАМИ

Вот здесь то и поселилась некая бесплотная сущность или сущности.

В верхнем левом углу можно увидеть светлый непонятный объект. Фото: скриншот из видео, предоставленного музеем

В музее наблюдали, как непонятный объект зависал над макетов храма Аполлона. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Паранормальные экспонаты, ожившие ночью в зале античных надгробий, не на шутку пугали специалистов музея. На записи с камер видеонаблюдения ночью виден белый мутный объект. Первым же призрака в лапидарии заметил зоркий секьюрити, который дежурил в ночь на 28 марта 2017 года.

Фото зала, где видеокамера зафиксировала необычное явление. На первом плане - оссуарии, то есть каменные урны для хранения скелетированных останков. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Дежурство было не совсем рядовым – в музее только-только установили систему видеонаблюдения. Девять вечера, на Керчь начали опускаться сумерки, когда охранник увидел на мониторе, что в одном из пяти залов перемещается какая-то похожая на туманный сгусток матовая субстанция.

- Вначале был почти идеальный шар, а затем начали появляться какие-то ножки-щупальцы. Причем непонятный объект появился в центре зала, а вот растворился в воздухе вблизи из одного углов зала. И так несколько раз за ночь, - рассказал охранник, показывая размер своего видения. Он развел руки шире своих плеч.

Датчики движения, которые есть в зале, никак не среагировали на незваного гостя. Может, это просто блик? Но окна зала выходят во двор, машины там не ездят, случайные прохожие с фонариками не бродят.

Да и сам охранник на хорошем счету, поэтому говорить о нездоровых галлюцинациях нельзя.

- Человек абсолютно трезвый, очень умный, в здравом уме, но личность творческая, и я допускаю, что его какие-то нервно-психические рецепторы настроены на более чуткое восприятие реальности, - такую характеристику дала ему заведующая отделом «Лапидарий» ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Нина Кучеревская, разговаривая с журналистами.

Руководитель рассказала о том, что увидела, лично просмотрев видеозапись:

- Сначала очень быстро пролетели два каких-то светящихся комочка. Затем я уже четко различила вылетающие из угла и хорошо видимые на фоне черного пианино, которое там стояло, сгустки энергии, облачка светящиеся – я не знаю, как их назвать.

К сожалению, видеозапись, которая сохранилась в архиве не передает всех нюансов увиденного, но всмотревшись, можно различить странные блики и свечение в воздухе.

Как мы уже говорили, большая часть экспонатов лапидария – памятники погребальной культуры. Логично предположить, что призрак – это неприкаянная душа одного из умерших, чья могильная плита или саркофаг находится в музее.

Древнегреческие поэтические эпитафии, которые могут разжалобить самое жестокое сердце, почему-то не удалось четко сфотографировать. . Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Возможно, это Самос, сын Главкиона, который покинул свет солнца в 25 лет, либо достойная матрона Трифонида, память которой почтили стихотворной элегией ее дети, или девушка Феофила, созревшая к браку, а теперь соучастница Коры по ложу супруга Аида? – предположила Нина Кучеревская, процитировав строчки стихотворных эпитафий, выбитых на древнегреческих надгробиях.

СБЕЖАЛ ОТ РЕМОНТА

Собственный призрак для музея – это отличное приобретение, которое положительно скажется на посещаемости хранилища древностей. Но, к сожалению, бесплотные личности, без удостоверяющих личности документов, не имеют понятия о существовании дисциплины. Приходят, когда им вздумается - исчезают, когда на ум взбредет.

- Непонятное явление в Лапидарии наблюдали еще несколько раз, а потом начался капитальный ремонт. В феврале этого года зал открыли для посещения, но уже никаких необычных явлений больше не было замечено, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Видимо, нежную на энергетическом уровне сущность напугал ремонт – работающие перфораторы и другая строительная техника в компании с брутальными строителями, кого угодно могут довести до истерики.

Хранилищу каменных древностей, конечно же, обидно лишиться такого симпатичного и вполне уместного для музея постояльца. Остается надеяться на возвращение призрака, который зарекомендовал себя с самой лучшей стороны – тихий, спокойный, не буянит и ничего не крушит.

- Оно, как я ощущаю, женского рода, какая-то женская заблудшая душа, - такими мыслями делился с журналистами охранник-очевидец.

МНЕНИЕ: «ПОТУСТОРОННИЕ СИЛЫ СУЩЕСТВУЮТ»

Настоятель храма святых Жен Мироносиц в городе Керчь протоирей Валентин (Мельник):

- Потусторонние силы существуют, и этого нельзя отрицать. Есть и свет, и тьма. Всенощно и вседенно идет борьба добра и зла.

Но обычные люди, как правило, не могут видеть бесплотные силы.

Святые отцы первых веков говорили, что люди умерли бы от страха увидев, какая за них идет война!

Как поступать, если вы стали свидетелем сверхъестественного или, как принято говорить, паранормального явления? В «Требнике» (богослужебная книга) четко написано, что каждую вещь, которой пользуется человек, нужно освящать. Рекомендация относится также к помещениям и зданиям.

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