В Керчи водитель BMW, лишенный прав, сбил двух детей и скрылся с места аварии

Фото: МВД России по РК

В Керчи полицейские «по горячим следам» задержали водителя иномарки, который сбил двух детей и скрылся с места аварии. Как сообщает МВД по Республике Крым, авария произошла около 16:30 18 января на улице Первой пятилетки.

Фото: МВД России по РК

– Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW 740 не справился с управлением, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на двоих несовершеннолетних и металлическую конструкцию, установленную при входе в парк, которая перевернулась и упала на детей. Водитель скрылся с места ДТП, – сообщили в ведомстве.

Фото: МВД России по РК

Детей (2014 и 2015 годов рождения) доставили в больницу с различными травмами.

Иномарку с помятым капотом обнаружили недалеко от места ДТП, водителя задержали. Им оказался керчанин 1981 года рождения, ранее лишенный водительских прав. Мужчину доставили в отдел, с ним разбирается полиция.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четыре человека погибли в страшном ДТП в Алуште

Водитель не справился с управлением и влетел прямо в дерево (подробнее)