Четыре человека погибли в страшном ДТП в Алуште в ночь на 29 декабря

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Страшная авария произошла сегодня ночь в Алуште с участием легковушки, от которой осталась груда металла.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, 29 декабря около 03.39 водитель, управлявший автомобилем «Renault Logan», не справился с управлением в «улетел» в дерево.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

- Двигаясь со стороны улицы Сергеева-Ценского в направлении улицы Симферопольская [он] не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, - говорится в сообщении регионального главка МВД.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Кроме того самого шофера в машине находились еще три пассажира. В результате ДТП все четверо, к сожалению, погибли. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На «Тавриде» в ДТП пострадали четыре человека утром 21 декабря

Одного из пострадавших пришлось доставать из автомобиля с помощью спецоборудования (подробнее)