На «Тавриде» в ДТП пострадали четыре человека утром 21 декабря

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Утром 21 декабря на 76 километре трассы «Таврида» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, требовалось помощь спасателей.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

- К месту происшествия выехала дежурная смена Феодосийского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы техники, а также подразделение ГУ МЧС России по РК. По прибытии, спасатели выяснили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «Daewoo Nexia» и «НИВА», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Водитель «Daewoo Nexia» оказался зажат внутри машины, его вызволили с помощью спецоборудования. Также пострадали еще три человека, которые находились в автомобиле «НИВА».

Ранее сообщалось, что в Крыму легковушка влетела в железобетонную плиту. Спасателям пришлось «вырезать» пострадавшего из искореженного автомобиля.

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