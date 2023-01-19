В Крыму появилось видео спасения олененка, который завяз в грязи после водопоя

Олененок увяз в грязи. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК/VK

В Крыму на днях разыгрался сюжет для душераздирающего фильма ужасов: молодой олень пришел на водопой к Партизанскому водохранилищу, но его буквально засосала грязь, а вернее, толстый слой ила. Бедное животное было обречено на верную смерть, но, видимо, и за парнокопытными приглядывают на небесах.

Кто-то увидел, как олень погибает, и сообщил, куда надо. Сотрудники Минприроды Крыма, а точнее Симферопольского межрайонного отдела охотничьего надзора в зоне охраны охотничьих ресурсов, тут же сели в машину.

Один из специалистов, облачившись в высокие болотные сапоги и захватив веревку, ринулся в воду.

- Все, все, не бойся! – спаситель попытался успокоить насмерть перепуганное животное.

Бедолага мог погибнуть. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК/VK

- Мау-мау-мау! У-у-у! – мычал в ответ олененок, беспомощно барахтаясь в вязкой грязи.

Петлю на шею решили не накидывать, чтобы случайно не нанести вред животному, поэтому мужчина принялся вытаскивать его, ухватившись руками за его загривок:

- Извини, больно, но надо же как-то тебя спасти!

Измазались в грязи как черти и сам спаситель, и потерпевший, но дело пошло. И вот, казалось бы, завершающий штрих – мужчина, освобождая задние ноги, хватает животное за то место, откуда растет хвост.

Ура, свобода!

Олененок выбрался из тины, ринулся вперед.

- Беги родной, беги! – звучит напутствие от людей.

ЧП случилось в Симферопольском районе возле Партизанского водохранилища. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК/VK

Но симпатяга снова увязает в грязи, опять требуется помощь.

Но слава богу, животное, которое в очередной раз освободили из грязевой ловушки, начинает понимать, где нужно бежать, чтобы не попасть опять в беду, резво скачет по галечной отмели, выскакивает на берег и стремглав несется в лес!

Спаситель – сотрудник Симферопольского межрайонного отдела охотничьего надзора в зоне охраны охотничьих ресурсов. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК/VK

- Молодец! Дмитрий Васильевич, вы - молодец! – звучит голос за кадром видео.

Так ужастик удалось переделать в добрую сказку с хорошим финалом.

- Состояние парнокопытного оценили как хорошее. Он тут же отправился обратно в естественную среду обитания, - отметили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов РК.

Нужно отметить, что на полуострове чаще всего помогают попавшим в беду кошкам, спасают и верных друзей человека собак.

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