День Республики Крым-2023: программа праздничных мероприятий

День республики Крым, который был установлен в 2009 году и подтвержден в 2014-м, ежегодно отмечается 20 января Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, а праздничные мероприятия проходят во многих городах. В 2023 году он выпал на субботу.

Праздник в 2023 году отмечается уже в 14-й раз - он был установлен в 2009 году и подтвержден Законом республики Крым в 2014 году. Традиционно в этот день по всему Крыму проходят различные торжественные патриотические мероприятия.

«Комсомолка» рассказывает, какие праздничные мероприятия пройдут в День Республики Крым 20 января 2023 года.

КАК ОТМЕТЯТ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СИМФЕРОПОЛЕ 20 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

В День Республики Крым 20 января в Симферополе запланирован ряд праздничных мероприятий, направленных на воспитание у жителей столицы чувства гордости и любви к своей Родине.

Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, в этот день в образовательных учреждениях города пройдут тематические классные часы. Кроме того, в Детском парке по адресу проспект Кирова, 51 состоится пешеходная экскурсия по аллее Пионеров.

В 15:00 состоится праздничный концерт с выступлением творческих коллективов города и воспитанников МБДОУ №55 «Нептун». Адрес: Тургенева, 38.

В 15:30 20 января по адресу Энергетиков, 2 пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему «Родной край».

В 16:30 в клубе «Юность» по адресу улица Дружбы, 62 состоятся мероприятия познавательной программы «Мой Крым – мой дом!».

В сквере Республики также состоится торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню Республики Крым.

В Музее истории города Симферополя 20 января откроются новые выставки. Свои работы представят в том числе и художники с Донбасса. Церемония открытия выставок состоится по адресу Пушкина,17 в 13:00.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 20 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА, ПРОЙДУТ В КЕРЧИ

Праздничные мероприятия 20 января в Керчи начнутся в 14:00. По информации администрации города, они состоятся в культурном центре имени Богатикова по адресу Свердлова, 6.

В программе намечена праздничная выставка «Мой Крым – мой дом», торжественное собрание с участием почетных гостей и руководства города, а также концертная программа оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации.

- Приглашаем всех желающих принять участие в праздничном мероприятии, - подчеркнули в пресс-службе мэрии Керчи.

КАК ПРОЙДЕТ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 20 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

Традиционные мероприятия, посвященные празднованию Дня Республики Крым, 20 января пройдут и по всему Южному берегу Крыма. Так, в Ялте и Симеизе они начнутся в 10 часов утра.

В Ялте на улице Руданского, 8 в это время покажут праздничную трансляцию «Мой край!», посвященную любви к малой Родине. В 12:00 по этому же адресу пройдет фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Телогрейка».

В Симеизе на улице Звездная, 2 в 10:00 состоится информационный бюллетень «День Республики Крым». А в 13:00 по адресу Советская, 48 пройдет выставка рисунков «Мой Крым».

Викторина с аналогичным названием в 15:00 намечается в Форосе. Адрес проведения: Космонавтов, 4.

Основные праздничные мероприятия, разумеется, будут организованы вечером. Так, в 16:00 в фойе Ялтинского центра культуры по адресу Руданского, 8 пройдет концерт-бал духового оркестра «Ялта». В 17:00 концерт в честь Дня Республики Крым - «Крым-жемчужина России» - состоится в Гурзуфе. Адрес: Артековская,12

В 18:00 отметят один из главных крымских праздников в Гаспре. По адресу 40 лет Октября, 3 состоится патриотический киносеанс «День республики».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школах Симферополя проходят мероприятия, посвященные теме блокады Ленинграда

Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (подробнее)