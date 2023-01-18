В школах Симферополя проходят мероприятия, посвященные теме блокады Ленинграда

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на этой неделе проходят мероприятия, посвященные теме блокады Ленинграда, ее прорыва и снятия. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Мы должны вечно хранить память и рассказывать юному поколению об испытаниях войны, о героизме и подвигах того времени, - цитирует пресс-служба замглавы администрации Татьяну Сухину.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 18 января 1943 года в результате успеха операции «Искра» блокадное кольцо было прорвано Красной армией.

Напомним, в среду в Симферополе возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницкому. В церемонии принял участие зампредседателя Совета министров Крыма Михаил Назаров.

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