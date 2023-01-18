В Симферополе возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницкому 18 января

Фото: simadm.ru
В крымской столице по случаю 369-й годовщины Переяславской Рады 18 января возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницком. Об этом сообщил зампредседателя Совета министров Крыма Михаил Назаров.
- Принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в городе Симферополь, посвященной 369-й годовщине Переяславской Рады, - написал он в своем Tg-канале.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что Переяславская рада имеет большое значение полуострова. По его словам, событие стало символом единства народов исторической Руси.
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