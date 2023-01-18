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НовостиОбщество18 января 2023 11:55

В Симферополе возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницкому 18 января

В церемонии принял участие зампредседателя Совета министров Крыма Михаил Назаров
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: simadm.ru

Фото: simadm.ru

В крымской столице по случаю 369-й годовщины Переяславской Рады 18 января возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницком. Об этом сообщил зампредседателя Совета министров Крыма Михаил Назаров.

- Принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Богдану Хмельницкому в городе Симферополь, посвященной 369-й годовщине Переяславской Рады, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что Переяславская рада имеет большое значение полуострова. По его словам, событие стало символом единства народов исторической Руси.

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