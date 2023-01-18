Аксенов: Переяславская рада имеет большое значение для Крыма и новых регионов РФ

Фото: glava.rk.gov.ru

Переяславская рада – событие, имеющее особенное значение для Крыма и новых регионов РФ, заявил 18 января глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Сегодня мы вспоминаем одно из ключевых событий отечественной истории – Переяславскую раду. Оно стало символом единства народов исторической Руси. <…> Сегодняшняя дата имеет особое значение и для Крыма, и для новых регионов, вернувшихся в состав России в результате референдумов. Это путь, указанный нам предками, – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что участники Переяславской рады называли себя русскими, а не украинцами. По его мнению, сейчас, во время проведения специальной военной операции, память об этом событии особенно актуальна, а слова Богдана Хмельницкого о врагах, «хотящих искоренить Церковь Божию, дабы имя русское не помянулось в земле нашей», звучат как точное описание сегодняшней ситуации.

– Свернув с пути Переяславской рады в тупик Мазепы, Петлюры и Бандеры, киевская верхушка подписала украинской государственности смертный приговор. Попытка построить анти-Россию не могла не закончиться катастрофой, потому что это противоречит всей тысячелетней логике нашей общей истории – настоящей, а не фейковой, – заключил глава Крыма.

Ранее стало известно, что в Крыму продолжат ухаживать за могилами 28 тысяч французов, захоронных здесь в годы Крымской войны, несмотря на отказ города Сен-Женевьев-де-Буа во Франции принимать плату от России на содержание кладбища, где похоронены представители русской эмиграции.

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