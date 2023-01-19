Аксенов прокомментировал призывы Зеленского дать Киеву тяжелое вооружение для захвата Крыма

По словам Аксенова, на форуме в Давосе президент Украины не сказал «ничего «своего» Фото: Мария БЕРК

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал видеообращение президента Украины к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, заявив, что Зеленский не сказал «ничего «своего».

Ранее в своей речи Владимир Зеленский призвал западные страны поставить Украине тяжелое вооружение, с помощью которого он намерен «вернуть наше море и наши горы», подразумевая Крымский полуостров.

- Ничего «своего» ни у Зеленского, ни у других членов его шайки, ни у несостоявшегося государства Украина в Крыму нет. Море, горы и все, что создано на полуострове трудом и талантом наших предков, что завоевано ими в тяжелых боях, принадлежит крымчанам, принадлежит России по праву и по справедливости, - прокомментировал слова Зеленского глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее политолог Владимир Джаралла заявил, что, если американцы поставят оружие для ударов по Крыму, Украина может его применить. При этом в правящих кругах США понимают, что это приведет к эскалации конфликта. Но большим плюсом, по мнению американцев, станет «укрепление позиции Киева на любых будущих переговорах».

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