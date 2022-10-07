«За нас не переживайте, вернемся живыми и здоровыми»: как мобилизованные крымчане готовятся к спецоперации

За годы пребывания в запасе бойцы не растеряли былые навыки Фото: Александра Тимощенко

По всей стране отряды мобилизованных бойцов отправляются в учебные центры. Там они проходят подготовку перед участием в спецоперации на Украине. Многие регионы уже завершили призыв в ходе частичной мобилизации. Среди них оказался и Крым.

Бойцов уже обеспечили нужным снаряжением, организовали спальные места и полноценное трехразовое питание.

«Комсомолка» побывала на одном из крымских полигонов, где сейчас военные проходят подготовку.

«УЖЕ ПРИВЫКЛИ»

С самого утра на одном из полигонов полуострова слышны выстрелы и взрывы. Гражданского человека громкие звуки заставляют каждый раз вздрагивать. Хочется сразу сбежать или спрятаться в окоп, а для военных это уже давно привычная обстановка.

В учебных центрах призванные в рамках частичной мобилизации россияне проходят боевую подготовку. Фото: Александра Тимощенко

- Ко всему этому привыкаешь буквально за пару дней, куда деваться? У нас тут ребята тренируются, стреляют, постоянно что-то взрывается, грохочет, а во время настоящих военных действий так вообще. Поэтому нужно заранее приспособиться и привыкнуть на полигоне, чтобы потом ничего не пугало. Сейчас мы уже по одному звуку можем определить, на каком расстоянии грохнуло, куда лучше бежать и в какой окоп спрятаться. Это уже профдеформация, - рассказывает КП-Крым военный с позывным Ваха.

Боец с позывным Ваха воюет еще с начала СВО Фото: Александра Тимощенко

ПОЛУЧАЮТ ВСЕ НУЖНЫЕ НАВЫКИ

Обучение включает в себя как теорию, так и практику, например, занятия по стрельбе. Военному искусству обучают опытные инструкторы.

С утра до вечера бойцы обучаются на полигоне Фото: Александра Тимощенко

- Сейчас военные у нас проходят основные дисциплины, среди которых тактическая, медицинская, огневая подготовка, топография, инженерная подготовка. Все военнослужащие обучаются тому, как оказывать себе первую помощь, как работать группами, какие-то общие вопросы эвакуации. Параллельно обучаем и индивидуально, то есть бойцы вспоминают, как держать оружие, как прицеливаться на разных дистанциях. Все наши мобилизованные рады, что попали в армию в такое нужное для страны время. Все готовы защищать родину, - отмечает инструктор военной части Виктор.

«ДАЖЕ МЫСЛЕЙ НЕ БЫЛО КУДА-ТО ДВИНУТЬ»

За годы пребывания в запасе бойцы не растеряли былые навыки. Но вот техника уже другая, современная, поэтому освоить ее возможности помогают военные, которые недавно вернулись с передовой.

Мобилизованные мужчины с улыбкой вспоминают о жизни, которую вели еще пару недель назад. Кто-то был банковским сотрудником, кто-то делал массаж, а кто-то работал поваром в ресторане. Но когда пришла повестка, никто даже не подумал о том, чтобы «откосить» или уехать из страны, ведь защита интересов родины - святая обязанность.

Обучение включает все самые базовые навыки и знания в виде теоретической части и учебной стрельбы. Фото: Александра Тимощенко

- Даже мыслей не было куда-то двинуть. Если мобилизовали, значит, так надо, поэтому мы постараемся сделать все, что нужно, чтобы выполнить все задачи спецоперации и достичь нужных целей, - отмечают военные.

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»

Например, бойцу Николаю только недавно исполнилось 26 лет. Еще 13 сентября он отмечал свой день рождения и планировал уехать в путешествие на несколько дней, но планы резко пришлось отложить.

Николаю недавно исполнилось 26 лет Фото: Александра Тимощенко

- Немного другая раньше жизнь была, но куда деваться? Кто, если не мы?, - говорит Николай. – Раньше и по ресторанам ходили, и в клубах танцевали, а сейчас с оружием бегаем и готовимся к СВО. Семья отреагировала нормально. Немного поплакали, конечно, но отпустили с богом. Регулярно с ними созваниваюсь и переписываюсь.

Его друг Алексей до частичной мобилизации делал спортсменам реабилитационный массаж, а сейчас, во время учений, отрабатывает артиллерийские удары. О том, что попал под частичную мобилизацию, рассуждает философски.

- Против судьбы не попрешь. Значит, сейчас я здесь нужен больше, а дома подождут. Главное верить, что все будет хорошо, по-другому и невозможно.

В прошлом мужчины уже служили в разных подразделениях России Фото: Александра Тимощенко

Когда призвали 23-летнего бойца Олега, его девушка решила переехать поближе к части, где он проходит учения, чтобы чаще проводить время вместе и иногда навещать.

- Времени на встречи, конечно, сейчас не так много, но стараемся видеться. Когда здесь ждут родные и близкие, хочется горы свернуть, чтобы только победить и защитить родную страну, - отмечает парень.

Также «Комсомолка» посмотрела и на условия размещения мобилизованных. Несмотря на то, что по интернету гуляло много шокирующих фейков о жизни военных во время СВО, на деле все совсем не так. Для бойцов организовано трехразовое питание со шведским столом, выделены места в казармах и есть свободный доступ к телефонам. Каждый день они созваниваются и переписываются с родными.

- У нас многие друзья спрашивают, мол, там совсем все плохо? Понятия не имею, откуда они все это взяли. Кормят тут хорошо, сытно, хорошее обмундирование дали, оружие, все есть. Конечно, это не курорт, но на него мы и не рассчитываем. Все ребята нас поддерживают. Все будет хорошо. Вернемся живыми и здоровыми, за нас не переживайте, - говорит боец с позывным Ваха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждому добровольцу, который отправится в зону спецоперации, в Крыму будут выплачивать по 200 тысяч рублей

Аксенов: выплату в 200 тысяч рублей в Крыму получат все добровольцы (подробнее)