В Крыму разоблачили кредитных мошенников, обманувших за полгода 200 человек на семь миллионов рублей

Инициаторами крупной схемы обмана стали трое жителей Белгородской и Воронежской областей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму раскрыли широкомасштабную схему кредитных мошенников, которые за полгода обокрали более двухсот граждан на семь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Инициаторами крупной схемы обмана стали трое жителей Белгородской и Воронежской областей 25, 26, и 30 лет. Так называемые структурные подразделения созданной ими фейковой организации они решили расположить в Симферополе и Севастополе, а также учредили их на подставных лиц. «‎Выкачивать» средства из граждан им помогали еще 16 человек ‎в возрасте от 19 до 31 года из разных регионов России.

- Они, в свою очередь, выходили на граждан, которым другие финансовые организации отказали в предоставлении кредита, и сообщали о возможном кредитовании в их организации, но с уплатой страхового взноса, - говорится в сообщении.

Попавшие в «финансовый капкан» люди соглашались на не самые выгодные для них условия, чтобы хоть как-то поправить положение, но в результате терпели еще большие убытки: жертвы переводили на счет мошенников в качестве страховки денежные средства, однако обещанного одобрения кредита со стороны фирмы так и не получали.

Так, в период с марта по август 2021 года аферисты обманули более двухсот граждан на 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, организации преступного сообщества и участия в нем. Трое фигурантов в настоящее время пребывают в СИЗО. Других участников организации посадили под подписку о невыезде, еще одного - задержали, остальные находятся в розыске.

- В рамках проводимого расследования сотрудниками полиции проводятся обыски, изымаются документы, компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела, - добавили в МВД.

Расследование продолжается.

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