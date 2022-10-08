Накопитель для автомобилей к обеду был заполнен лековушками Фото: Юлия МАРКИНА

Сотни машин днем 8 октября выстроились в очередь на Керченской паромной переправе. После объявления о закрытии движения по Крымскому мосту из-за ЧП со взрывом грузовика и возгоранием цистерны с топливом, переправа, как когда-то стала единственной возможностью для выезда и въезда в Крым.

Вереница автомобилей растянулась у переправы, как только власти объявили о ее готовности возобновить работу. Накопительная площадка уже к обеду была заполнена легковушками. Перед въездом в накопитель каждое авто тщательно досматривает кинолог с собакой. Главный вопрос у водителей и пассажиров: а что дальше?

- А дальше, как раньше - ждете парома, никуда не уезжаете, иначе потеряете место в очереди,- объясняет обескураженному водителю полицейский.

Автомобили тщательно досматривают Фото: Юлия МАРКИНА

Правда сколько ждать, никто не уточняет. Чтобы прояснить ситуацию люди толпятся у главного входа, надеясь услышать ответы на волнующие вопросы.

- Когда будет паром? У нас самолет из Сочи, - спрашивает взволнованная девушка с косичками.

- Мне ребенка завтра везти в Минводы в больницу, мы сможем уехать? – прячась от ветра уточняет молодая мама.

- Нам ехать 12 числа, будут паромы? - с еще одним вопросом прорывается женщина средних лет.

Вопросы сыпятся словно из рога изобилия. Люди в очереди жадно читают новости, в надежде узнать новую информацию, а потом делятся ими с окружающими.

Сотрудники переправы объясняют, сколько займет ожидание Фото: Юлия МАРКИНА

Сотрудники переправы объясняют: для запуска паромов потребуется время. Пока для пассажиров выделены два катера и паром. Но они не могут пришвартоваться – море штормит. Как только волнение успокоится, начнут перевозку пассажиров. А вот автомобильный паром начнет работу позже. Он прибудет из Новороссийска через 12 часов.

- На счет стоимости уточняйте на сайте. Скорее всего, как и раньше - 150 рублей за одного пассажира.

В надежде переправиться пассажиры с детьми сидят на чемоданах на холодном ветру. Кто-то пытается укрыться на автобусной остановке. Из удобств только туалет. Да и тот из-за наплыва посетителей быстро переполнился. Уже к обеду чистить выгребную яму подогнали ассенизаторную машину.

А вот питьевую воду не просто. Магазинчиков, торгующих снедью, здесь давно нет, подвоза воды пока тоже.

- Я сама не нашла, у меня вода с собой,- посетовала полицейский.

Водители и пассажиры толпятся у входа, чтобы узнать, когда будет паром. Фото: Юлия МАРКИНА

Ближе к вечеру стало известно, что по Крымскому мосту открыли движение для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. А вот фуры будут переправлять только паромом.

Напомним, керченская паромная переправа окончательно перестала перевозить пассажиров и грузы в сентябре 2020 года, после запуска Крымского моста.

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