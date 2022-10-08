Крымский мост открыли для легковушек и автобусов

Движение на Крымском мосту частично восстановлено. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/архив КП

Крымский мост, пострадавший от взрыва грузовика, что привело к возгоранию семи железнодорожных цистерн с горючим, частично открыли для движения.

- Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Руководитель региона отметил, что движение открыто для легковых автомобилей и автобусов, которые будут проходить полную процедуру осмотра специалистами, отвечающими за безопасность Крымского моста.

Но вот машинам покрупнее въезд на Крымский мост пока запрещен.

- Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», - проинформировал Сергей Аксенов.

Напоминаем, что инцидент произошел 8 октября на рассвете. На Крымском мосту через Керченский пролив взорвалась фура, затем полыхали цистерны с горючим. В итоге обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. К счастью, основная конструкция - арки моста оказались не повреждены, поэтому мост восстановят в кратчайшие сроки. Есть, к сожалению, и человеческие жертвы - в морской воде обнаружены трое погибших.

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