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Общество8 октября 2022 13:08

На Крымском мосту в ближайшее время возобновят движение автомобилей и поездов

Будет задействована неповрежденная часть моста через Керченский пролив
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский мост.

Крымский мост.

Фото: Юлия МАРКИНА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что через несколько часов по Крымскому мосту откроют движение для автомобилей и поездов.

- Благодаря совместной работе федеральных и региональных органов власти в ближайшее время будет возобновлено движение по непострадавшей автомобильной части Крымского моста, - такая информация появилась в Telegram-канале руководителя региона.

Сергей Аксенов также отметил, что сегодня, то есть 8 октября 2022 года, будет сделано все, чтобы запустить и железнодорожное движение по мосту.

Руководитель РК отметил, то собирается и впредь держать в курсе всех, кому интересна эта информация:

- Буду сообщать о развитии ситуации на своем Telegram-канале и социальных сетях.

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