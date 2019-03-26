Крымский мост взяла под охрану спецбригада Росгвардии

Охранять Крымский мост будет специальная морская бригада Росгвардии.

- Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада, - сказал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в комментарии РИА Новости.

Золотов отметил, что бригада готова отразить любую атаку диверсантов как на море, так и на суше, располагая "большим арсеналом средств".

Ранее сообщалось, что спецбригада будет располагаться близ Керчи, ее оснастят противодиверсионными катерами типа "Грачонок".

На катерах установлено разнообразное спецоборудование, в том числе - навигационная радиолокационная станция МР-231 "Пал", гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", а также многофункциональный оптико-электронный телекомплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки, автоматизированный комплекс связи, интегрированная мостиковая система «Мостик-21980».

Кроме того, исследовать поверхность дна с катера позволят телеуправляемый подводный аппарат "Фалкон" с рабочей глубиной до 300 метров и поисково-обследовательский комплекс "Кальмар".

Скорость хода таких катеров - до 23 узлов, экипаж - 8 человек. Вооружен морской тумбовой пулеметной установкой калибра 14,5 мм, малогабаритным дистанционно управляемым противодиверсионным гранатометным комплексом.

КСТАТИ

В режиме онлайн за мостом смотрит спутник «Космос-К», чуть пониже регулярно пролетают истребители Су-27, здесь несет боевое дежурство авиация ЮВО и Черноморского флота.

На обеих берегах Керченского пролива за безопасность транспортного перехода отвечают зенитная ракетная система С-400 "Триумф", а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Сканирует воздушное пространство радиолокационные системы "Подсолнух" и "Воронеж". Первая РЛС может "видеть" даже объекты, которые находятся за горизонтом, а вторая - замечает цели за 6 тысяч километров по горизонту и 8 тысяч километров - по вертикали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Украине регулярно заявляют, что планируют диверсии на Крымском мосту. Более того, эту риторику время от времени подхватывают на западе. Так, в прошлом году американский публицист Том Роган посоветовал незалежной взорвать Крымский мост, а один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский посетовал, что до сих пор не смог этого сделать.

Кроме того, на Украине регулярно запускают фейки о том, что Крымский мост якобы построен с нарушениями технологии. В глазах политиков и "экспертов" из соседней страны транспортный переход то проседает, то наклоняется, то движется и, как надеются на Украине, всенепременно рано или поздно рухнет.

Мостостроители уверяют: все это - досужие выдумки от зависти. Мост построили на века, и стоит он уверенно: может выдержать любой шторм и даже сильное землетрясение. А безопасность его обеспечили со всех сторон - и с моря, и с суши, и с воздуха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пресс-секретарь крымского управления Росгвардии Владимир Попов:

- Охрану Крымского моста обеспечивают Пограничная служба, подразделения Росгвардии и ФСБ. Заявления о любых провокациях постоянно мониторятся, на них реагируют. Опасаться не нужно, любые провокации на Крымском мосту будут пресечены. Крымский мост и его пользователи в полной безопасности.

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